وزيرة التضامن: إنشاء موقع إلكترونى لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تولى اهتمامًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن 26% من الدعم موجه لذوي الإعاقة، مؤكدة أن الوزارة انتهت من ميكنة مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية لتسهيل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت "القباج" خلال لايف على clubhous، أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة تجاه تعزيز قدراتها البشرية منذ العام الماضى، حيث تم تدريب العاملين بـ220 مكتبًا من مكاتب التأهيل، كما تم تطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين، وعمل قاعدة بيانات متكاملة ليس فقط لرصد أعداد ذوي الإعاقة لكن لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة، لأنه في حال تحليل البيانات مبكرًا يمكن التخفيف من حدة الإعاقة.

وأوضحت الوزيرة أنه جار التعاون مع وزارة الإتصالات لإنشاء موقع الكتروني لتوفير وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت هذا العام دعمًا للطلاب من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية.

وأوضحت أن الوزارة قدمت منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية، بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية وبرامج اللفظ المُنَغم والسماعات الطبية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة ستطلق حملة لتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية فى اطار البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".