نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح الطيران بين مصر والسعودية وهذه هي شروط السفر للمقيمين والعاملين في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح الطيران بين مصر والسعودية، يزداد البحث عن شروط السفر من مصر إلى السعودية بعد اعلان الطيران المدني السعودي موعد بداية الطيران بين السعودية ومصر. دون أي قيود وبصورة مباشرة أمام المواطنين القادمين من مصر والدول التي يحظر القدوم منها سابقا إلى المملكة. بعدما أصدرت السفارة السعودية في مصر بيانا يوضح كيفية مباشرة عملية التلقيح قبل السفر والسماح باعتماد لقاحي سينوفارم وساينوفاك اللذان اقتنتهما السلطات المصرية من دولة الصين. كما حدد الطيران السعودي العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية والضوابط تجنبا لانتشار فيروس كورونا. وحفاظا على صحة وسلامة المسافرين من كلا البلدين. قبل العودة الرسمية لبدا الرحلات الجوية بين البلدين الشقيقين. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على الموعد الرسمي لبدأ عمل الطيران بين مصر والسعودية. واهم الشروط للسفر من مصر إلى دولة المملكة عبر الطيران المدني السعودي.

فتح الطيران بين مصر والسعودية

يتساءل العديد هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية. حيث أكدت السفارة السعودية في الجمهورية المصرية ان القرار الأخير الخاص ببدأ الطيران بين كلا البلدين. يشمل فقط الأفراد المقيمين الذين حصلوا سابقا على جرعتي التطعيم أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية قبل سفرهم إلى مصر. كما يشمل كذلك القرار الأخير المواطنين السعوديين العالقين في مصر والأفراد العاملون في القطاع الصحة السعودي وجميع أفراد أسرهم إضافة إلى ذلك الشخصيات الدبلوماسية لها حق السفر بدون أي قيود مع التقيد التام بالشروط والإجراءات الصارمة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

أعلنت شركة مصر للطيران من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه ابتداءا من الأول من سبتمبر 2021 سوف تبدأ موعد اول الرحالات الجوية بين من مطار القاهرة إلى السعودية وسيتم ذلك عبر مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة المصري ولكي يتمكن جميع الافراد الذين يرغبون في السفر من مصر إلى السعودية من معرفة جميع الشروط والإجراءات والفئات المسموح لها بالسفر ما عليهم سوى الولوج إلى موقع الشركة المصرية للطيران.

شركة الطيران المصرية

بعد الإعلان الأخير من السفارة السعودية في مصر. اكدت الشركة المصرية مصر للطيران ان رحلاتها القادمة نحو المملكة العربية السعودية والمبرمجة كما اكدنا لكم سابقا يوم 1 سبتمبر 2021 ستكون نحو المدن الآتية: