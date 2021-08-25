/647008/لمدة-10-أيام-غلق-كوبري-دوران-الكيلو-84-بطريق-القاهرة--إسكندرية-الصحراوي--أعرف-السبب

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوي) بطول 160 كم، من محطة تحصيل رسوم القاهرة، وحتى محطة تحصيل رسوم الإسكندرية.

دوت الخليج يرصد حف السطور التالية تفاصيل تعيين الخدمات المرورية اللازمة على طريق «القاهرة- اسكندرية»

شركة أوراسكوم

وتقوم بأعمال تطوير الطريق، شركة أوراسكوم بطول 70 كم، الأمر الذي يستلزم غلق كوبري دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة اتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة 10 أيام اعتباراً من الساعة 8 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25\8\2021 على أن يكون البديل لكوبري الدوران المشار إليه كوبري الخطاطبة (على بعد 1,5كم من الدوران الجاري إغلاقة) دون تعطيل للحركة المرورية.

سلامة المواطينن

وتنسق الإدارة العامة لمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفي سياق تباطأت حركة السيارات بالطرق السريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء خلال الذروة الأولى للزحام، وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل.

محافظة الجيزة

ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة، كما ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الاصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه الى كوبرى الجيزة المعدنى إلى شارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى شارع العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.