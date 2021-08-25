نائب يطالب للحكومة بفتح ملف الايجارات القديمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى ‫

/647011/نائب-يطالب-للحكومة-بفتح-ملف-الايجارات-القديمة-تنفيذا-لتكليفات-الرئيس-السيسى

دوت الخليج والإيجار القديم

وأعلن حنفى " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع الرئيس السيسى بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حالياً لمليون جنيه وللاسف الشديد ايجارها 5 جنيهات فقط مطالباً من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الاحزاب السياسية وخبراء واساتذة الهندسة والقانون اضافة الى ممثلي الاملاك والمستاجرين حتى يخرج هذا القانون فى صورة ترضى جميع الاطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة وطالب النائب سيد حنفى طه بالاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من اعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلسى النواب والشيوخ خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبدأ فى شهر اكتوبر القادم مؤكداً ضرورة ان يضع هذا التشريع حلولاً عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد ادنى للايجار للوحدات السكنية والادارية وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة لاستغلالها افضل استغلال وبما يحقق العدالة لاصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة ايجارية جديدة عادلة تتناسب مع مايتم حالياً فى تأجير الوحدات السكنية الجديدة

وقال النائب سيد حنفى طه للاسف الشديد جميع الانظمة والحكومات السابقة تركت العديد من الملفات الشائكة ومنها قانون الايجار القديم والاصلاح الاقتصادى وعدم وصول الدعم لمستحقيه ومشكلة العشوائيات مشيداً بجرأة الرئيس السيسى على فتح هذه الملفات وغيرها من أجل مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم

مجلس النواب والإيجار القديم

واقترح النائب سيد حنفى أن يكون هناك آلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر يتمثل فى بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علنى او عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الاسكان مع حصول كل طرف على 50 % من قيمتها طبقاً لتعديل مادة فى القانون مؤكداً ان هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين