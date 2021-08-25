/647012/بمناسبة-ذكرى-الفنان-محمد-فوزي--حفل-شباب-الغناء-العربي-بقصر-بشتاك

في ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزي.. يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير "بشتاك"، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الإثنين المقبل الساعة السابعة 30 أغسطس، حفلا غنائيا جديدا لمجموعة من الأصوات الذهبية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حفلا غنائيا جديدا لمجموعة من الأصوات الذهبية.

ويغني كل من: أحمد حسن، محمد طارق ومونيكا بباقة من أروع أغاني الراحل الكبير محمد فوزي منها: ماله القمر، داري العيون، تمللي في قلبي، مال القمر، أي والله، كما يقوم بالعزف المنفرد علي آلة الكمان د. مدحت عبد السميع.

جاء ذلك الحفل في إطار دعم الموهوبين من الأصوات الذهبية الفائزين في مسابقة (الصوت الذهبي)، والتي نظمها قطاع الصندوق علي مدار الدورات الخمس السابقة.

وفي سياق أخر احتفل صناع فيلم «200 جنيه» بالعرض الخاص للعمل مساء أمس 24 من شهر أغسطس الحالي، بأحد السينمات بمدينة 6 أكتوبر بإسم داندى مول.

ويشهد العرض حضور عدد كبير من أسرة العمل على رأسهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

تفاصيل فيلم «200 جنيه»

يحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم، بينما تشكل الفنانة إسعادة يونس دورا أساسيا ومحوريا خلال أحداث فيلم «200 جنيه» اذ تظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.