/647014/التنمية-الصناعية-تعتمد-مشروعات-صناعية-جديدة-لـ-44-مستثمر-بالسادات-واكتوبر-والعاشر-من-رمضان

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على إحداث تعميق حقيقي للصناعة المصرية من خلال تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات الإنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد شملت منح 5752 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 561 رخصة بناء و5191 رخصة تشغيل، ومنح 3323 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 2467 سجل صناعي دائم و856 سجل صناعي محدد المدة، كما قامت الهيئة باجراء 4276 دراسة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية تضمنت دراسات في مجال المناقصات الحكومية والتخفيضات الجمركية وتحديد احتياجات الجهات الحكومية وتنمية الصادرات، حيث ساهمت هذه الجهود في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والحد من الاستيراد من الخارج .

هيئة التنمية الصناعية

تحيامصر يرصد اعتماد هيئة التنمية الصناعية 44 مشروع بالسادات والعاشر واكتوبر

كما اصدرت الهيئة 1015 موافقة بيئية خلال النصف الاول من العام الجاري، و107 خطاب افراج جمركي الى جانب اجراء 218 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 35 دراسة خاصة بالاراضي و183 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا اجراء 2861 معاينة فنية وقالت الوزيرة أن الوزارة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم الإستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فر ص العمل الجديدة وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات مصرية الصنع .

القطاع الصناعي

تصريحات الوزيرة جاءت فى إطار تلقيها أحدث تقرير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الأول من العام الجارى . وفى هذا الإطار أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المؤشرات الإيجابية التى حققتها الهيئة خلال الـ6 اشهر الأولى من العام الجارى تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة التى تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعى فى إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الإرتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وإستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة فى ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التى تتمتع بها مصر .

واشار الى انه فيما يتعلق بموقف الـ 17 مجمع صناعي التي تنشئها الهيئة خلال المرحلة الحالية فقد تم تخصيص وتشغيل 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حيث تم تخصيص 277 وحدة بمجمع السادات، كما تم تخصيص 117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد وتم تخصيص كافة وحدات مجمع بدر بالكامل باجمالي 87 وحدة كما تم تخصيص 233 وحدة بمجمع مرغم 1.

واضاف الزلاط انه فيما يخص الـ 7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر اكتوبر الماضي باجمالي 1657 وحدة فقد تم تخصيص وتسليم 181 وحدة بمجمع مرغم 2 بالاسكندرية والمتخصص في الصناعات البلاستيكية وتخصيص 62 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الاحمر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمنسوجات والملابس الجاهزة، كما تم تخصيص 265 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والمتخصص في مجالات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والهندسية. ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية انه تم ايضاً تخصيص 42 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الاقصر والمتخصص في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء الديكورية والمفروشات والملابس الجاهزة، كما تم تخصيص 44 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية وتم تخصيص 48 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج والمتخصص في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وايضاً تخصيص 137 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف والمتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية ، وجارى حالياً إستكمال تخصيص باقى الوحدات فى المجمعات الـ7 وإتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التى تم تخصيصها بالفعل .

وفيما يتعلق بالـ (6) مجمعات صناعية الجديدة اوضح الزلاط انه يجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بإجمالى 308 وحدة ، كما يجري الانتهاء من تنفيذ مجمع عرب العوامر بأسيوط بإجمالى 272وحدة وكذا تنفيذ مجمعى الفيوم الجديدة بإجمالى 692 وحدة ، بالاضافة الى تنفيذ مجمع حوش عيسي بمحافظة البحيرة بإجمالى 864 وحدة، فضلاً عن تنفيذ مجمع هو بمحافظة قنا بإجمالى 420 وحدة . وحول جهود الهيئة الخاصة بترفيق الأراضى الصناعية اشار رئيس الهيئة انه جاري الإنتهاء من منطقة جنوب الرسوة ببورسعيد والبالغ مساحتها 356 فدان كما يجرى الإنتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بقوسينا بمحافظة المنوفية والبالغ مساحتها 102 فدان كما تم الإنتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بالكامل.

ونوه الزلاط الى ان الهيئة اعتمدت خلال الـ 6 أشهر الاولى من العام الجاري 44 عقداً مع مستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لاقامة مصانع جديدة بمساحة اجمالية تبلغ 332 ألف متر مربع، بواقع 21 مشروع بالسادات و16 مشروع بالسادس من اكتوبر و7 مشروعات بالعاشر من رمضان.