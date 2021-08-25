/647015/27-أغسطس---جنات-ومحمد-حسن-على-مسرح-محكي-القلعة

يقدم المطرب محمد حسن وفرقته مجموعة مختارة من أعمال الطرب العربي منها أي دمعة حزن لا ، حاول تفتكرني ، علي حسب وداد قلبي وع الحلوه والمره بجانب مجموعة من احدث اغانيه الخاصة منها غدر الصحاب وغيرك مليش و تركيبة غريبة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حفل محمد حسن وجنات

يأتي ذلك حفل محمد حسن وجنات ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، التي تنتهي الاثنين المقبل.

أغاني الحفلة

وفى العاشرة مساء تقدم النجمة المغربية جنات نخبة من أعمالها الخاصة منها الطفلة البريئة – اللى بينى وبينك – على فكرة – ضمنى بعيونك – اسمع كلامى – حب امتلاك – خيط ضعيف – أكتر من سنه – بحبك – مابقتش طيب – منى ليك- قدرت تحب- علشان خاطره وجيالك الى جانب باقة من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية .

تحيي المطربة الشابة نوران أبو طالب حفلاً في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على مسرح محكى القلعة يتضمن مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة.

وتقدم نوران أبو طالب عددا من الأغنيات منها :«أهو ده اللي صار ، الحلوة دي ، لأ مش انا اللي ابكي ، فى هويد الليل ، صبري عليك طال ، وعيونها ، ممكن ، شبابيك ، بلا ولا شي ، صباح ومسا ، سألتك حبيبي ، انا والعذاب وهواك ، يا ورد مين يشتريك ، بنلف وغيرها الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها ما مد ، فوازير ويا نجمة».

وفى العاشرة مساء يقدم النجم هشام عباس نخبة من أعماله التى مثلت مراحله الفنية ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها يا انا يا اما مفيش ، لمتنا ، قولوله، حبيتها ، حلال عليك ، عينى ، عينيها السود ، زمان ، نارى نارين ، فينه وغيرها.