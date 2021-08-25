رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيسي قضايا الدولة ومجلس الدولة بمقرالهيئة (صور)

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استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء ٢٥ / ٨ / ٢٠٢١ وبمقر رئاسة الهيئة، المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، كما استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل زيارة رئيس مجلس الدولة لرئيس هيئة قضايا الدولة

زيارة رئيس قضايا الدولة

جاءت الزيارتين لتقديم التهنئة للمستشار عزت أبوزيد، بمناسبة تولي سيادته منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

ومن جانبه حرص المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وأهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.

وفي سياق أخر بعد أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية رقم 355، لسنة 2021، اعتبارا من 21 أغسطس الجاري، بقرار من رئيس الجمهورية، يأتي تساؤل من هو المستشار عزت أبوزيد عبد الرحمن أبوزيد سلام؟ على رأس اهتمامات عدد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأن القضائي، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارا من 21 أغسطس 2021.

فى عدة نقاط، أوضحت هيئة النيابة الإدارية من هو المستشار عزت أبو زيد كما يلي:

هو تاريخ حافل من العمل القضائي، والتدرج في تولي المهام والمناصب القضائية داخل النيابة الإدارية، حتى صدور قرار التعيين اليوم، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، المستشار عزت أبو زيد من مواليد 1 أغسطس 1952، والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وحاصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدًا، عام 1974، ثم التحق للعمل بالنيابة الإدارية عام 1975، ومن بعدها تدرج فى المناصب القضائية المختلفة، وتولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية.