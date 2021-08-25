/647020/لازقة-خفاش-لـ-روبي--تصل-لأكثر-من-100-ألف-مشاهدة-خلال-ساعات-من-إطلاقها

شهدت أغنية "لازقة خفاش" للنجمة روبي حوالي 102 ألف مشاهدة منذ اطلاقها خلال ساعات قليلة، عبر قناتها الرسمية على اليو تيوب، الأغنية من كلمات صابر كامل وألحان بلال سرور، وذلك عقب نجاح أغنيتها الأخيرة "أمك وأبوك"، وسوقت روبي للأغنية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مضيفة:" ‎ادخلو دلوقتي اسمعو اغنية #لازقه_خفاش كاملة علي قناتي علي اليوتيوب".

دوت الخليج يرصد تفاصيل انتشار اغنية رةوبي لازقة خفاش

وتقول كلمات الاغنية

وانا اقول لا مايعملهاش ده لازقلى لازقة خفاش

قمت بقى انت عاملى مفاجئة وبعتنى بيعه من ام بلاش

وانا اقول لا مايعملهاش ده لازقلى لازقة خفاش

قمت بقى انت عاملى مفاجئة وبعتنى بيعه من ام بلاش

وجاتلى البلوه على سهوه وانا والله مش ناقصه

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

وجاتلى البلوه على سهوه وانا والله مش ناقصه

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

بجهز للفرح فستان وقاعده بطفش العرسان واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الاسامى كمان

اديك قلبت الضحكه عياط بدل ما اقول بلوا الشربات قاعده بلقم القهوة

جاتلى البلوه على سهوه وانا والله مش ناقصه

خفت لاموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

ياعينى عليا عايشة ولاهية وانتى الامرة و انتى الناهية

بقي تقابلنى بالفين مرحب وتودعنى بستين داهية

يا بير غويط يا سهن يا خن

انا كابسه قهرتي كابسة بن

لا عارفه اشكى ولا استهوي

ومنالمقرر أن تشارك الفنانة روبي في حفل الكينج محمد منير، ضمن حفلات موسم الصيف، التي تقام يوم غدا الخميس بالساحل الشمالى .

ويعرض للفنانة روبي خلال هذه الايام علي أحد المنصات الإلكترونية مسلسل "شقة ستة"، قصة مصطفى يوري وسعاد القاضي، ومن تأليف سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب، ومن إخراج محمود كامل، وبطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، هاني عادل، رحاب الجمل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، ملك قورة، حمزة العيلي، تامر نبيل، هيا فياض وآخرين.