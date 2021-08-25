آخر تطورات انتقال «مبابي» إلي ريال مدريد

بات النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان علي أعتاب ريال مدريد الأسباني بعد رفض اللاعب الفرنسي التجديد للفريق الباريسي حتى الآن.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأكدت تقارير أسبانية أن ريال مدريد دخل في مفاوضات مكثفة مع باريس سان جيرمان خلال الساعات القليلة الماضية من أجل ضم اللاعب.

وكشفت التقارير أن الملكي قدم عرضاً رسمياً لباريس بعدما أبدي اللاعب رغبته في خوض تجربة جديدة مع ريال مدريد هذا الموسم، بدلًا من البقاء لفترة أطول بالدوري الفرنسي.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الشهيرة على غلافها الرئيسي “باريس سان جيرمان متفاجئ”، و”ريال مدريد يهاجم”.

وأكد الصحفي الإسباني الشهير جوسيب بيدريرول عبر برنامجه الشهير "إل شيرينجيتو" أن قيمة العرض وصلت إلى 160 مليون يورو.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تجديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط الملكي والمنتهي في يونيو 2025.

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، أعلن خلال عن تجديد عقد فيدي فالفيردي صاحب الـ 23 عاماً، لمدة موسمين حتي يونيو 2027.

وإلتقط فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، عدد من الصور التذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملاً قميص التجديد حتي 2027.

سجل جاريث بيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة من خلال انطلاقة سريعة عن طريق كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ليفانتي استغلها في إختراق منطقة جزاء ليفانتي ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه زميله جاريث بيل المواجه للمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.