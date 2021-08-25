الآن.. لينك موقع تسجيل اللقاح.. كيفية الحصول على تطعيم كورونا

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لينك موقع تسجيل اللقاح.. كيفية الحصول على تطعيم كورونا، يتطلع الكثير من المواطنين إلى التسجيل فى الموقع الرسمي لوزارة الصحة للحصول على تطعيم كورونا، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذى سبب حالة من الذعر لوقت طويل بسبب تأثيره على صحة المواطنين.

دوت الخليج

لينك موقع تسجيل اللقاح.. كيفية الحصول على تطعيم كورونا 2021

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أكدت فى منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي لقاح كورونا، ويمكن الدخول عليه من خلال كتابة الرابط التالى على محرك البحث جوجل https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home .

كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وتسعى وزارة الصحة التى توفر اللقاح مجانًا للكثير من المصريين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وللتيسير على المواطنين الراغبين فى التطعيم، وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لمحاصرة فيروس كورونا التى تسبب فى وفاة ملايين المواطنين فى مصر والعالم العربي.

رابط الحصول على لقاح كورونا

وعند التسجيل للحصول على لقاح كورونا يمكن الدخول إلى موقع الوزارة واتباع التوجيهات المذكورة، حيث ستجد أمامك خانة (التسجيل للحصول على لقاح كورونا) ومن خلالها يمكن ملء البيانات، ومن ثم سترى خانة أخرى بها متابعة الحصول على اللقاح، ومن خلالها يمكن متابعة الإجراءات اللازمة للحصول عليه.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت فى بيان لها منذ أيام إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه العاملين الممتنعين عن تلقى لقاح كورونا، ويأتى هذا فى ظل حرص القيادة السياسية على تجنب إصابة المزيد من المواطنين بفيروس كورونا الذى ينتشر بشكل سريع ويؤدى إلى الوفاة.

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وبالنسبة للسيدات الحوامل، فقد أكدت وزارة الصحة أنه لا يمكن أن يتلقوا لقاح كورونا المستجد لما لذلك من أضرار بالغة، بل يمكن أن يتلقوا اللقاح بعد شهرين فقط من الولادة.

وتشهد جمهورة مصر العربية حالة من التوسع الكبير فى مراكز تلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، والتى وصلت إلى 657 مركزًا على مستوى الجمهورية، من ضمنهم 512 مركز للمواطنين، وعدد 145 للمسافرين والقادمين من الخارج.