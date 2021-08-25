8 سبتمبر المقبل.. إطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولى

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة التعاون الدولى يومى الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل النسخة الأولى من "منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى - Egypt-ICF" والذى يعقد تحت شعار "شراكات لتحقيق التنمية المستدامة" بمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وذكرت الوزارة، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن المنتدى سيجمع بين الحضور الفعلى والمشاركة الافتراضية، ويشارك فيه عدد من كبرى مؤسسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية منها، والأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مجموعة البنك الإفريقى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى حضور عدد من الوزراء وصانعى السياسات من قارة إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، وممثلى شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، وممثلى مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، ومراكز الأبحاث الدولية والإقليمية.

وتتضمن فعاليات المنتدى برنامجا ثريا من المناقشات وورش العمل وتستمر على مدار يومين.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنه لأول مرة يتم إطلاق أجندة دولية للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى من دولة وهى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعكس مكانة مصر إقليميا وعالميا ودورها الريادى فى ملف التعاون الدولى.

وأكدت أن تنظيم مصر لهذا المنتدى يعكس إيمان القيادة السياسية فى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية توحيد جهود الدول وتوجيه التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعوب، وخاصة فى الاقتصادات الناشئة والنامية، مع التركيز على قارة إفريقيا التى تمثل العمق الاستراتيجى لمصر.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى أنه سيشكل فرصة لطرح ومناقشة وجهات نظر الدول فى الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة؛ ما يعطى فرصة لتشارك الأفكار بين الدول من جانب وبين مؤسسات التمويل وشركاء التنمية من جانب آخر.