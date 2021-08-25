جامعة الأزهر تشكر السيسى لرعايته عودة البعثة من أفغانستان

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
ونجحت طائرة مصرية فى إعادة الجالية المصرية من أفغانستان، وضمت أعضاء البعثة الأزهرية، ومسؤولى السفارة المصرية بكابول، بتوجيهات من الرئيس السيسى عقب تصاعد الأحداث الأمنية هناك.
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