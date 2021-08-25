فقيدة الوطن.. المصريين الأحرار بالسويس ينظم حفل تأبين لـ جيهان السادات

جدة - نرمين السيد - نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالسويس بقيادة سماح المهدى، أمينة المرأه و تحت إشراف عادل فاضل الأمين العام للحزب بالمحافظة، حفل تأبين للراحلة جيهان السادات تزامنا مع ذكرى الأربعين لرحيلها، وكان الحفل بنادى البحارة الدولى فى بور توفيق بحضور منى مصطفى سكرتير حى الأربعين.





وقدمت الحفل نرجس مجدى، و الذى بدأ بالسلام الحمهورى و تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم تلاها على الحاضرين القارئ بلال محمد حسين، أعقبها دقيقة حداد. و فى كلمتها تحدثت سماح المهدى أمينه المرأة بالمحافظة، عن دور الراحلة فى خدمة الوطن، وأكدت أن التاريخ لن ينسى دورها الداعم فى الدفاع عن حقوق المرأة والمساند لرائدات الحركة النسوية فى مصر. ثم كلمة الدكتور عبدالهادى النجار، أمين التنظيم بالحزب عن نشأة الراحلة جيهان السادات، ثم تحدثت منى مصطفى سكرتير حى الأربعين عن أهم ما يميز شخصة الراحلة ومؤلفاتها. واختتم التأبين بعرض فيلم تسجيلى عن الراحلة فقيدة الوطن.

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