رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضارى لمدينة الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لتواجده فى مدينة الأقصر فى ثانى زيارة خلال فترة وجيزة، من أجل متابعة جميع أعمال التطوير التى تشهدها المدينة بأكملها، والتى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى أولاً بأول، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تتحدد فى استعادة الوجه الحضارى لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضارى لمبانى المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها.





وأشار مدبولى، فى تصريحات صحفية خلال متابعته لأعمال الترميم بالأقصر، اليوم الأربعاء، إلى أنه عرض أمس على الرئيس السيسى، بعض الصور التى توضح الجهد الكبير الذى يقوم به شبابنا من القائمين بأعمال ترميم معبدى الأقصر والكرنك.

وأكد اعتزازه بتواجد شباب من الجنسين متخصصين فى ترميم الآثار، وكذلك عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، للقيام بأعمال الترميم، ومحاولتهم الدؤوبة لاستعادة الألوان الأصلية التى كانت تزين هذه المعابد من آلاف السنين، وهو جهد رائع لإزالة الركام الذى كان يغطيها على امتداد سنوات طويلة، والذى يعقبه القيام بمعالجات دقيقة للغاية لإعادة هذه الألوان لما كانت عليه، واصفًا مشهد شباب الأثريين على سقالات أعمال الترميم بـ "الرائع"، وهم حريصون على مواصلة أعمال الترميم على مدار الساعة رغم ارتفاع درجات الحرارة؛ لاستعادة الشكل الجمالى لألوان المعابد.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الزيارة التى يرافقه فيها وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، تأتى لمتابعة أعمال التطوير الشامل للمدينة مع محافظ الأقصر، إذ تترقب مدينة الأقصر عددًا من الافتتاحات لمجموعة من المشروعات الكبيرة خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أثرية، أو سياحية، مؤكدًا حرصه على استمرار المتابعة بصورة دورية.

وقال: "سأقوم بزيارات أخرى متتابعة لحين موعد الافتتاح، حتى تظهر مدينة الأقصر فى أبهى صورها، كما أننا حريصون كل الحرص على أن تظهر مصر فى أفضل صورة أمام العالم أجمع"، مضيفا أن حفل نقل المومياوات كان حدثًا فريدًا وكان حديث العالم لفترة طويلة، وبإذن الله سنعمل على أن يتم الاحتفال بمدينة الأقصر بصورة غير مسبوقة.

وأبدى رئيس الوزراء سعادته بلقاء عدد كبير من السائحين اليوم من مختلف الجنسيات الأوروبية الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم فى مصر، معربًا عن تفاؤله باستعادة مدينتى الأقصر وأسوان لأعداد كبيرة من السائحين خلال الفترة الأخيرة.

كما رحب رئيس الوزراء بمشاركة عدد كبير من ممثلى القنوات الفضائية الأجنبية والمحلية فى هذه الجولة، لمتابعة أعمال التطوير معنا على أرض الواقع.