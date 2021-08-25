إنفوجراف.. حياة كريمة تغير مستقبل الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - اعتمدت وزارة التخطيط 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالى الجديد لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" للعمل بشكل مباشر على 13 محورًا منها: الصحة، والتعليم، وسكن كريم، والزراعة، وإقامة مجمعات خدمية، والرى، والبنية التحتية، والشباب والرياضة.





المبادرة الرئاسية تتضمن مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 102.5 مليار، وشبكات توزيع الكهرباء بقيمة 31 مليار جنيه.. أما تكلفة مشروعات رصف الطرق والكبارى تصل إلى 12.2 مليار جنيه. ومع انطلاق مبادرة "حياة كريمة" مطلع 2019 كانت البنية التحتية للقرى والمدن فى المحافظات المستهدفة للتطوير والتنمية، هى أكثر ما لاقى اهتمامًا بإدخال الصرف الصحى وتطوير شبكات الكهرباء ورصف وتطوير الطرق لربط القرى بالمراكز والمدن، وغيرها من العوامل الأساسية التى تُعطى للمواطن إحساسًا بقيمتها.

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