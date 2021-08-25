رئيسا مجلس وقضايا الدولة يهنئان المستشار عزت أبو سلام على منصبه

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، لتهنئه على توليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.





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