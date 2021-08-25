الأرصاد تحذر: طقس الغد حار رطب نهارا.. والعظمى بالقاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، فضلا عن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا (40% تقريبا) على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين - شلاتين - حلايب) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى والصغرى

القاهرة 36 26

الاسكندرية 31 26

وادى النطرون 33 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الاسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بنى سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

ادفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادى الجديد 40 23

شلاتين 39 27

ابو رماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى والصغرى

مكة 42 32

المدينة 45 33

الرياض 45 32

المنامة 41 34

ابوظبى 40 32

الدوحة 44 32

الكويت 50 34

دمشق 39 23

بيروت 31 29

عمان 36 22

القدس 32 23

غزة 32 26

بغداد 47 30

مسقط 36 33

صنعاء 28 17

الخرطوم 38 28

طرابلس 35 28

تونس 34 24

الجزائر 26 21

الرباط 27 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى والصغرى

انقرة 36 19

اسطنبول 32 22

اسلام اباد 38 26

نيودلهى 35 26

جاكرتا 32 23

بكين 29 19

كوالالمبور 32 23

طوكيو 34 26

اثينا 34 23

روما 30 20

باريس 20 14

مدريد 33 20

برلين 17 12

لندن 19 12

مونتريال 24 15

موسكو 20 14

نيويورك 32 24

واشنطن 34 24

نواكشوط 31 26

اديس ابابا 22 13