السيسى يهنئ جمهورية أوروجواى الشرقية بيوم الاستقلال

جدة - نرمين السيد - الأوروجواى الشرقية هى دولة تقع فى الجزء الجنوبى الشرقى من أمريكا الجنوبية، ويقطنها نحو 3.5 مليون شخص منهم 1.4 مليونا يعيشون فى العاصمة مونتيفيديو ومنطقتها الحضرية، وتقدر نسبة سكانها من أصول أوروبية بنحو 88% من السكان.

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