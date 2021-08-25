/647024/اللجنة-الأوليمبية-تهنئ-الزمالك-بالحصول-على-لقب-الدوري-الممتاز

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بمناسبة الحصول على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية عن خالص التهاني لنادي الزمالك على تحقيق لقب الدوري، متمنيا للفريق دوام التوفيق.

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية التحية لجميع فرق الدوري على الأداء المميز طوال الموسم رغم الظروف الصعبة التي أقيمت فيها المسابقة بسبب تحديات فيروس كورونا، معربا عن خالص التمنيات بالتوفيق لجميع الفرق المصرية في جميع البطولات، وأن تستمر الروح الرياضية سائدة بين الجميع في كل المنافسات الرياضية.

حقق الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز، بجولة وحيده على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة بهدفين دون رد عن طريق أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي لينفرد نادي ميت عقبة بالصدارة في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق بأربع نقاط على وصيف الدوري النادي الأهلي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

نجح أشرف بن شرقي مهاجم النادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في المباراة في لقاء الحسم لبطولة الدوري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي، في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.