/647025/اتحاد-الكرة-يقررعودة-منافسات-كأس-مصر-تفاصيل

ويعرض دوت الخليجالتفاصيل :

واستقر اتحاد الكرة على إقامة المباريات المتبقية فى كأس مصر أيام 10 و13 و16 و20 سبتمبر المقبل، وتحديدا عقب انتهاء مباراتىّ منتخب مصر أمام انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

ويرغب اتحاد الكرة فى انهاء بطولة الكأس يوم 20 سبتمبر المقبل حال موافقة الأندية على هذه المواعيد، بحيث ينطلق الدورى الجديد يوم 25 من نفس الشهر.

وكشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، الأجندة المقترحة لاستكمال مباريات كأس مصر، وكذلك لقاء السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش.

وتحدث أحمد مجاهد في تصريحات تليفزيونية عن الأجندة المقترحة لإستكمال مباريات كأس مصر، وكذلك لقاء السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش قائلاً "يتبقى 5 مباريات، ولا يوجد احتمال آخر سوى اللعب كل 3 أيام".

وأضاف "التوقف الدولي سينتهي يوم 7 سبتمبر، لنفترض مثلا أن نلعب أيام 9 و12 و15 و18 أو 19 ثم 21 أو 22 سبتمبر".

وأصبح من المنتظر صعود أزمة جديدة على سطح الكرة المصرية بين النادي الأهلي واتحاد الكرة حيث يلعب النادي الأهلي مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي يوم 24سبتمبر وهو مايجعل من الصعب خوضه مباريات كأس مصر في ذلك التوقيت ثم العودة للدوري اليوم التالي للسوبر الأفريقي .

ويتبقى من الموسم الجاري مباراتا الأهلي ضد إنبي، وسموحة ضد بيراميدز في دور الـ16 للكأس، ثم يتأهل الفائز منهما لدور الثمانية، وينتظرهم فريق بتروجت بالدور قبل النهائي، وكذلك مواجهة بين الزمالك وأسوان في الدور قبل النهائي .

كشف اتحاد الكرة، مبلغ رسوم اشتراك الأندية في بطولة كأس مصر في النسخة الجديدة، لعام 2021 / 2022 ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن موعد انتهاء بطولة كأس مصر هذا الموسم 2021 / 2020، حيث تقام المباريات المتبقية بعد نهاية الدوري الممتاز في آخر شهر أغسطس االجاري.

وأكد اتحاد الكرة منذ قليل، أن قيمة المشاركة في بطولة كأس مصر للموسم الجديد 2021/2022، بقيمة 10 ألاف جنيه، وذلك لكل الأندية المشاركة في منافسات المصرية في مختلف درجات الدوريات.

قيمة المشاركة في الدوري

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.

فترة دفع الرسوم

كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

عدد لاعبي القوائم المشاركة

وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى.