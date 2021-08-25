في ذكرى الأربعين ..المصريين الأحرار بالسويس يقيم حفل تأبين ل جيهان السادات«صور» 

/647026/في-ذكرى-الأربعين-المصريين-الأحرار-بالسويس-يقيم-حفل-تأبين-ل-جيهان-الساداتصور

نظمت امانة المرأة بحزب المصريين الاحرار بالسويس بقيادة سماح المهدى امينة المرأه، و تحت إشراف عادل فاضل الامين العام للحزب بالمحافظة، حفل تأبين للراحلة جيهان السادات تزامنا مع ذكرى الأربعين لرحيلها وكان الحفل بنادى البحارة الدولى ببورتوفيق بحضور منى مصطفى سكرتير حى الأربعين .

دوت الخليج يرصد احتفالية حزب المصريين الاحرار لذكري تأبين جيهان السادات

جيهان السادات

قدمت الحفل نرجس مجدى، و الذى بدأ بالسلام الحمهورى و تلاوة آيات عطرة من القران الكريم تلاها هلى الحاضرين للقارئ بلال محمد حسين اعقبها دقيقة حداد.

و فى كلمتها تحدثت سماح المهدى أمينه المرأة بالمحافظة، عن دور الراحلة فى خدمة الوطن وأكدت أن التاريخ لن ينسى دورها الداعم في الدفاع عن حقوق المرأة والمساند لرائدات الحركة النسوية في مصر.

ثم كلمة الدكتور عبدالهادى النجار امين التنظيم بالحزب عن نشأة الراحلة جيهان السادات ودورها الاكاديمى ،كما تحدثت منى مصطفى سكرتير حى الاربعين عن اهم ما يميز شخصة الراحلة وعن مؤلفاتها .

واختتم التأبين بعرض فيلم تسجيلى عن الراحلة فقيدة الوطن.