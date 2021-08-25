/647030/وكيل-أعمال-الشناوي-يحسم-موقفه-من-الرحيل-عن-الأهلي

كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن حقيقة تلقية عروض من الدوري السعودي خلال الفترة السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الحديدي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: “ لقد سمعت كثيراص عن العروض المقدمة لمحمد الشناوي عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي فقط، الشناوي مرتبط بعقد احترافي مع الأهلي، ينتهي بعد أربعة أعوام”.

واكد ان استبعاد حارس المرمي من قائمة الفريق، أمس، في لقاء الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري المصري، يعود لارتفاع في درجة حرارته، مؤكدا أن ما يتردد حول أن استبعاد الشناوي جاء بسبب قطعه شوطا كبيراً في مفاوضات الانتقال إلى النصر السعودي غير صحيح.

واختتم الحديدي حديثه بالتشديد على أن المفاوضات مع حارس بحجم محمد الشناوي لن تتم في يوم، أو يومين، والأهم مصلحة النادي الأهلي واللاعب في الوقت ذاته.

انتهت مباراة الأهلي والجونة بالتعادل الإيجابي، 3/3، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الاهلي لمباراة الجونة

في حراسة المرمي:علي لطفي

خط الدفاع:علي معلول - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية-حسين الشحات - افشة - كهربا

خط الهجوم: صلاح محسن

تشكيل الجونة

حارس: محمود الغرباوي

الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل.

الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر.

الهجوم: عمر السعيد

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 11 مباريات أخرى.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».