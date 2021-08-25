/647031/إعلان-قائمة-منتخب-مصر-للدراجات-في-بطولة-العالم

أعلن محمد ابراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات، قائمة اللاعبين واللاعبات، المشاركين في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، والتي ستقام في مضمار القاهرة، وتنطلق منافساتها يوم 1 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 5 من نفس الشهر.

وضمت قائمة منتخب مصر 12 لاعبا ولاعبة هم :

قائمة المنتخب

عبادة محمود-حبيبة السيد -شهد سعيد-مريم عاصم-بسملة رامي- عبدالله عفيفي -محمود بكر-يوسف شريف -مهاب عزيز- خالد علام -عبد الرحمن فهيم.

وأوضح وجيه عزام، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم، في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج»، كافة التفاصيل الخاصة باستضافة مونديال الدراجات، وعدد آخر من الموضوعات المتعلقة باللعبة.

تصريحات رئيس اتحاد الدراجات

وقال رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لـ دوت الخليج: “ مصر حققت إنجاز تاريخي وغير مسبوق في الوطن العربي ولا إفريقيا، ولا في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وهو استضافتها لحدث كبير بحجم بطولة العالم للدراجات”.

وأضاف: “أشرف صبحي ساعدنا كثيرا، منذ توليه منصب وزير الرياضة، وحتى من قبل أن يكون وزير رياضة كان يقف معنا”.

وتابع: “الأن يمكننا أن نقول أن مضمار القاهرة أصبح جاهزا لاستضافة بطولة العالم للدراجات، وذلك جاء بعد سنوات عجاف، عملنا خلالها في صمت وبذلك كل ما بوسعنا”.

“نظمنا بطولة إفريقيا على أكمل وجه، وأثنا على تنظيمنا رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وشكر في المستوى الذي قدمه منتخب مصر في تلك البطولة”.

“ ستبدأ منافسات بطولة العالم يوم 31 أغسطس الجاري وتنتهي 5 سبتمبر المقبل، وستقام على مضمار القاهرة”.

وأكد وجيه عزام على مكانة مصر على مستوى الناشئين، واستشهد بـ “عبد الله عفيفي” لاعب منتخب مصر، والمصنف الاول على العالم، كما يحتل منتخب مصر المركز الأول على العالم في التصنيف على مستوى الدول

وأوضح عزام، أنه بالإضافة لتأثير فيروس كورونا على منافسات الدراجات، أثرت امتحانات الثانوية العامة نوعا ما على إعداد بعض لاعبينا.

البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.