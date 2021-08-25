شكرى يوجه السفراء الجدد بالترويج لإنجازات مصر الاقتصادية فى الخارج

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالتأكيد على أن تكليف السفراء المغادرين من قبل القيادة السياسية بتولى مسئولية رئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج يمثل شرفا ومسئولية يستوجبان بذل قصارى الجهد لتمثيل مصر خير تمثيل، والاستمرار فى تنفيذ أولويات السياسة الخارجية ونهجها الساعى إلى صون الأمن القومى والدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية ورعاية وخدمة مواطنينا فى الخارج.
وأكد وزير الخارجية على أهمية قيام رؤساء بعثاتنا فى الخارج بمواصلة بذل كافة المساعى للترويج لما تشهده الدولة المصرية من طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة فى وتيرتها ومستهدفاتها وما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات فى مختلف قطاعات الدولة، وكذلك ما تنفذه الحكومة المصرية من برامج وطنية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن وتطوير قدراته ومهاراته والتوسع فى تحقيق الحماية المجتمعية وتوفير سبل العيش الكريم.
وشدد شكرى، على أن تلك الانجازات تستوجب مواصلة العمل الدؤوب من قبل وزارة الخارجية وأعضائها لدعم ركائز الدولة الجديدة عبر توثيق علاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والتعاطى الفاعل مع ما يموج به المحيط الإقليمى والدولى من تحديات وأزمات، وبما يتطلبه ذلك من تنفيذ سياسة خارجية فاعلة وناجزة فى أدواتها وتكثيف للتحرك الدبلوماسى على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، مع مواصلة آليات تطوير العمل المؤسسى وتنمية قدرات الكوادر البشرية بالوزارة.
وذكر السفير حافظ أن وزير الخارجية طالب باستمرار سفاراتنا وبعثاتنا القنصلية فى الخارج فى بذل كل جهد ممكن من أجل متابعة المشكلات والقضايا القنصلية وتقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، وخاصة فى ظل استمرار تبعات انتشار جائحة فيروس "كورونا".
وأكد على الثقة فى اضطلاع رؤساء بعثاتنا فى الخارج بمسئولياتهم نحو تحقيق الانضباط الكامل وضمان استمرار العمل بالكفاءة المرجوة فى بعثاتنا فى الخارج، متمنيا لهم التوفيق والسداد فى مهمتهم المقبلة.
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