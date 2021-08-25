موسكو وفيينا أبرز الوجهات.. مصر للطيران تسير 84 رحلة جوية غدا

جدة - نرمين السيد - وتنطلق الرحلات إلى كل من تورنتو، عمان، الخرطوم، دبى، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبى، موسكو، فيينا، ميونيخ، بغداد، البحرين، لارناكا، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج، عنتيبى، و24 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، وه رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 10259 راكبا كما تسير مصر للطيران اليوم 77 رحلة جوية بمعدل 50 رحلة دولية لنقل 8896 راكبا.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

كانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، قد بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR code» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلا من ختم المعمل للقادمين من الخارج.

وأضاف أنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية دون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE، موضحا أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس، مشددا على خضوعه لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.