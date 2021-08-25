آية مدني لـ دوت الخليج : عودة الجالية المصرية من أفغانستان يعكس مدى قدرة الدولة عى اتخاذ أي قرارات لحماية ابنائها

/647027/آية-مدني-لـ-تحيا-مصر--عودة-الجالية-المصرية-من-أفغانستان-يعكس-مدى-قدرة-الدولة--عى-اتخاذ-أي-قرارات-لحماية-ابنائها

أشادت النائبة آية مدني ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود الدولة فى عودة البعثة المصرية سالمة وآمنة من أفغانستان ،مؤكدة يعكس مدى قدرة الدولة المصرية عى اتخاذ أي قرارات من شأنها حماية ابنائها وأمنهم ليس داخل مصر فقط وانما في أي من بقاع الأرض.

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وتوجهت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، بالشكر للرئيس السيسي على توجيهاته للقوات المسلحة بارسال طائرة عسكرية لنقل الجالية المصرية دون انتظار الطائرات التجارية، مثل الكثير من البعثات الدولية الأخرى الموجوده في أفغانستان، كما وجهت الشكر لأعضاء السفارة المصرية بكابول على جهودهم في حماية أبناء مصر واستقبال أعضاء الجالية لمدة 10 أيام في مقر السفارة حتى تم التنسيق مع الجهات المعنية والعودة إلى أرض الوطن.

حركة طالبان

واكدت آية مدني ، عضو مجلس النواب، أن كل الجهود المبذولة لاعادة أبناء مصر بأمان تستحق الشكر والعرفان،مشيرة إلى فرحة المصريين العائدين وشعورهم بالأمان والطمأنينة بعد الوصول إلى ارض الوطن واستقبال القيادات والمسئولين لهم، تستحق كل عناء وجهد .

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.