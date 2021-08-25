اليوم..فيلم «200 جنيه» يخوض منافسة دور العرض السينمائية

/647042/اليومفيلم--200-جنيه-يخوض-منافسة-دور-العرض-السينمائية

يستعد صناع فليم «200 جنيه» للدخول في حلبة الصراع التي تشهدها دور العرض المصرية هذه الفترة بداية من اليوم الأربع أمام الفنان محمد هنيدي بفيلم الإنس والنمس والفنان أحمد عز وأحمد فهمي بفيلم العارف والفنان كريم محمود عبد العزيز بفيلم موسى.

دوت الخليج يرصد عرض فيلم «200 جنيه»

وكانت قد شهدت سينما داندى مول بمدينة 6 أكوبر عرض فيلم «200 جنيه» بحضور جميع أبطاله وذلك مساء الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس الحالي، على رأسهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

تفاصيل فيلم «200 جنيه»

يحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم، بينما تشكل الفنانة إسعادة يونس دورا أساسيا ومحوريا خلال أحداث فيلم «200 جنيه» اذ تظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

يُشار إلى أن الفنان أحمد سعد يقدم الأغنية الدعائية لفيلم 200 جنية، والتي طرحها عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث أنها حصدت عدد كبير من المشاهدات، وتخطت حاجز الـ 700 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات عبدالله حسن، وتوزيع عمرو صلاح، وألحان إسلام معز.