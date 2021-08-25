16 سبتمبر..أحمد عز يفتتح موسم جديد من مسرحية «علاء الدين»

/647046/16-سبتمبرأحمد-عز-يفتتح-موسم-جديد-من-مسرحية-علاء-الدين

يستعد الفنان أحمد عز لإفتتاح الموسم الثاني من مسرحيته «علاء الدين» وذلك في يوم 16من شهر سبتمبر المقبل، على مسرح كايرو شو، بمدينة السادس من أكتوبر.

دوت الخليج يرصد موعد افتتاح الموسم الثاني من علاء الدين

وتم فتح باب الحجز لمسرحية «علاء الدين» بالتعاون مع شركة تذكرتي الخاصة وكايرو شو برئاسة مجدي الهواري، والذى أكد أن عز متحمس جدا للمسرحية وعلى أتم استعداد لتقديم مزيد من المواسم الخاصة بها.

ويشارك في بطولة مسرحية «علاء الدين» بجانب أحمد عز تارا عماد التي تجسد شخصية ياسمين، ومحمد ثروت الذي يجسد شخصية الجني، وهشام إسماعيل الذي يقوم بدور الوزير جعفر، وسامي مغاوري الذي يجسد شخصية السلطان، وكريم عفيفي الذي يقوم بدور قفة، ومحمد جمعة الذي يجسد شخصية فرعون، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري.

أحمد عز يتألق بالعارف

ويعرض للفنان أحمد عز خلال الفترة الحالية فيلم العارف الذي يعد أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

يلم «العارف» من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وتدور أحداثه حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

أحمد عز ينتظر عرض الجريمة

وتستعد دور العرض المصرية لإستقبال فيلم «الجريمة» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز وذلك بعدما شهدت حالة من الإذهار في اللإيرادات بعد طرح فيلم العارف، في شهر ديسمبر المقبل،وهو بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

تدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.