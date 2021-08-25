/647047/صور-إفريقية-النواب-تلتقي-بوفد-برلماني-من-سيراليون-ومناقشات-موسعة-حول-سد-النهضة

تصدرت أزمة سد النهضة اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة شريف الجبلي، مع الوفد البرلماني السيراليوني، برئاسة ماثيو نيو فاه، زعيم الأغلبية، رئيس لجنة العمل الحكومي، وإيمليا تونجاي، زعيم المستقلين بالبرلمان السيراليوني، ضمن الوفد الذي يزور القاهرة برئاسة وزير خارجية سيراليون.

دوت الخليج يرصد لقاء إفريقية النواب بوفد برلمان سيراليون

وكشف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني، أن وزيري الخارجية المصري، سامح شكري، وديفيد فرانسيس، وزير الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني، ناقشا أزمة سد النهضة وتأثيرها على دول المصب، معلنا التمسك بحل وسط، لاسيما وأنها تؤثر على الشعوب في المنطقة.

وقال: الوزيران أكدا أن سد النهضة يؤثر على الأمن المائي ولابد أن نتحدث مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر تغلبت على الإرهاب الذي واجهها في مرحلة سابقة وتسعى لحماية الأمن المائي الآن، واعدا بالحديث مع كافة الأصدقاء في البرلمانات المختلفة حول هذه القضية.

ولفت إلى أن سيراليون تحرص على الحوار مع حكومة إثيوبيا من أجل التوصل لحل وسط يحقق مصالح كل الدول، محذرا في ذات الوقت من الأثر البيئي للسد.

لجنة الشئون الإفريقية وبرلمان سيراليون

وأكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني، أن سد النهضة يؤثر على حصة مصر من المياه ولابد من مفاوضات تحل هذه الأزمة وتحل أيضا المشاكل التي تواجه السودان، قائلا: هدفنا الوصول لحل يرضي جميع الأطراف.

أكد ماثيو نيو فاه، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني، أهمية تعميق المصالح المشتركة بين مصر وسيراليون في كافة المجالات عبر طرق مختلفة منها جمعية الصداقة.

وأضاف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بالبرلمان السيراليوني: ندعم مواقف مصر والتعاون في المجالات المختلفة، مشددا على ضرورة تعظيم التعاون الاقتصادي بين البلدين والتنسيق مع القطاع الخاص في كلا من البلدين وإعداد التشريعات اللازمة لذلك وهذا مهم لتهيئة المناخ لرجال الأعمال في كلا من البلدين.

وقال: نتطلع لتقوية العلاقات في مجال التجارة والاقتصاد وسيراليون لديها المعادن والألماظ، مشيرا إلى أنه يتابع أزمة سد النهضة وتم لقاء عدد من مسئولي الدول في الأمم المتحدة لحل الأزمة بين الأطراف الثلاثة.

من جانبه تحدث النائب شريف الجبلي ،رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن تشكيل البرلمان الحالي وكيف أنه يمثل جميع الفئات المجتمعية، لاسيما نسبة تمثيل المراة، لافتا إلى المشروعات الهامة في مصر ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما قالت النائبة رشا سعيد صبحي سليمان: الدعوة لحماية الأمن المائي سواء لمصر أو السودان ليس جديد على دولة سيراليون، وحماية الأمن القومي المائي لدول المصب ضرورة لأن انعكاس ذلك يهدد السلام المجتمعي.

وأوضحت أن المراة وصلت للعديد من المراكز القيادية وأن التمكين السياسي للمرأة تحقق على أرض الواقع.