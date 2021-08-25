بعد تصدره التريند..تعرف على قصة مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»

/647052/بعد-تصدره-التريندتعرف-على-قصة-مسلسل-مدرسة-الروابي-للبنات

شهد مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، تتنوع بين الإشادات والإنتقادات السلبية ما جعل الكثير يتصارع على معرفة تفاصيله وقصته ونتج عن ذلك تصدر اسم العمل مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل مدرسة الروابي للبنات

بدأ عرض مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» في يوم 12 من شهر أغسطس الجاري عبر شبكة netflix الإلكترونية، ولاقي تفاعلا كبير من الجمهور بسبب قصته الجريئة التي تحتوي على المشاهد الجريئة، بجانب تناول العمل قضايا التنمر والتحرش التي تواجه الفتيات في مرحلة المراهقة.

مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» ينتمي للدراما الإثارة والتشويق وانتطلق من دولة الأردن وهو من إخراج تيما الشوملي، ويشارك في بطولته كلا من أندريا طايع وهي في دور مريم، ونور طاهر تقوم بدور ليان، وجوانا عريضة تقوم بدور رانيا، أما ركين سعد قام بعمل دور نوف، ويارا مصطفي قامت بعمل دور دينا، وكذلك سلسبيلا قامت بعمل دور رقية.

قصة مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»

يخاطب مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» فئة عمرية معينة من الفتيات التي تتعرض للعلاج النفسي والتنمر والتحرش وجرائم الشرف وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ أن أحداثه تدور بين مجموعة بنات في المرحلة الثانوية، وبعمل على توجيه رسالة معينة من خلال أحداث العمل.

ويتناول المسلسل قضية شائكة منتشرة في المجتمع بصورة ملحوظة، وهي قضية التنمر، إذ تدور أحداث العمل حول فتاة في المرحلة الثانوية، تتعرض للتنمر من مجموعة بنات في الصف، فتجمع الفتاة رفيقات، ثم تبدأ أن تخطط معهن كيف ستواجه هذا التنمر، للانتقام من المتنمرين.

الجدير بالذكر، أنه اعترض نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب عن قضية مسلسل مدرسة الروابي للبنات، وذلك بعد الهجوم العديد من الجمهور الذي تضمن بأن يعرض المسلسل أفكار غير أخلاقية ومهنية.