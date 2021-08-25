بعد الحادث الأليم.. التضامن توفر أجهزة تعويضية لفتيات كرة السرعة بنادى دسوق

جدة - نرمين السيد - أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن شعورها بآلام الأسر التى تعرضت فتياتهن لحادث مؤلم عقب انتهاء مشاركتهن ضمن فريق كرة السرعة لنادى دسوق فى بطولة الناشئين بالمدينة الرياضية بحى الأسمرات.





ووعدت وزيرة التضامن، بتوفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالفتيات وأسرهن، متابعة:"قلبى مع أسرهن ونتمنى لهن الشفاء العاجل والتعافى". جاء ذلك فى كلمتها التى ألقتها خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان". وأكدت وزيرة التضامن أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بدعم المصابين فى الحوادث التى أدت إلى إعاقة وأن نتولى الأسرة بالكامل وتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.

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