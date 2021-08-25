وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس للمجمع الطبى الشامل بجامعة مطروح

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، الحرم الجامعى الجديد لجامعة مطروح الحكومية بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، يرافقه خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، فى إطار متابعة الوزير لانتظام سير الأعمال الإنشائية بمقر الجامعة الجديد.





واطلع وزير التعليم العالى، خلال الجولة، على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بمبانى الجامعة، والتى شملت الفصول والمدرجات، والمعامل والورش، ومبنى الاختبارات الإلكترونية، ومبنى الخدمات والأنشطة الطلابية، ومبنى إدارة الكليات، بالإضافة إلى تأهيل الموقع العام، وشبكات المرافق (مياه، وصرف، وحريق، وكهرباء).

وأشاد عبدالغفار بمعدلات الأداء، والالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الإنشاءات تبلغ 804 ملايين جنيه حتى الآن، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية والمجتمعية.

ووضع الوزير حجر الأساس للمجمع الطبى على مساحة تبلغ 14 فدانًا، بقيمة تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 650 مليون جنيه، قبل أن يستمع إلى شرح تفصيلى عن أهم البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة فى التخصصات التالية (العلوم الزراعية، العلوم الطبية البيطرية، علوم التمريض، برنامج الإرشاد السياحى والدراسات الفندقية، جيولوجيا البترول، جيولوجيا التعدين، الآثار واللغات، الذكاء الاصطناعى)، بالإضافة إلى عدد من برامج الدراسات العليا الجديدة، والتى منها برنامج ماجستير الإدارة المستدامة للمصايد السمكية والاستزراع المائى.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى النجار حرص الجامعة على تطوير كل الخدمات المقدمة لأبنائها الطلاب بمختلف الكليات، خصوصًا الطلاب المغتربين، مشيرًا إلى توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب بما يساعد على إتاحة المناخ المناسب للعملية التعليمية.