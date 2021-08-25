«قطعت جثة أخويا ورميتها فى صندق الزبالة»..اعترافات المتهم بقتل شقيقه في إمبابة

/647054/قطعت-جثة-أخويا-ورميتها-فى-صندق-الزبالةاعترافات-المتهم-بقتل-شقيقه-في-إمبابة

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات، اليوم الأربعاء، بشأن اتهام حلاق «له معلومات جنائية» بقتل شقيقه، لمرورة بضائقة مالية، وتقطيع جثته لأجزاء ووضعها بأجولة بلاستيكية وإلقائها بالقمامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات قاتل شقيق في إمبابة

واصطحبت النيابة العامة، المتهم إلى مكان الجريمة لإجراء معاينة تصويرية للواقعة وتمثيل الجريمة.

اعترافات المتهمين

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه كان مديون وعلى أعتاب الحبس، وحينما طلب اقتراض أموال من شقيقه رفض، ففكر من التخلص منه للاستيلاء على أمواله.

وأضاف أنه فكر فى طريقة التخلص من الجثة فقام بتقطيعها إلى أشلاء لسهولة نقلها وإلقائها بالشارع لتضليل رجال الأمن.

تفاصيل الواقعة

وكان تلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة"، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر "حلاق"، مقيم بذات العنوان" حيث أنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه "المجنى عليه" وطلب مساعدته إلا أنه رفض الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك قام بإستدراجه لشقة قام بإستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة وإستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه وإستولى على "مبلغ مالى".

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقى الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة " 2 سكين- حبل بلاستيك" والمسروقات "مبلغ مالى- هاتف محمول المجنى عليه" وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.