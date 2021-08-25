/647055/رابطة-الدوري-الإنجليزي-تؤكد-غياب-صلاح-والنني-أمام-أجولا-والجابون

يغيب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب خط وسط فريق ىرسنال، عن صفوف منتخب الفراعنة في تصفيات كأس العالم قطر 2022، والتي سيخوضها المنتخب الوطني في أول ستمبر القادم أمام أجولا، والمباراة الثانية ستكون أمام الجابون.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ووفق قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يتوجب على اللاعبين الذين سيسافرون إلى دول مدرجة على القائمة الحمراء لخوض مباريات دولية في سبتمبر المقبل، اتباع إجراءات الحجر الخاصة بجائحة "كوفيد-19"، ما سيحرم الأندية من جهودهم لعدة مباريات، الأمر الذي دفع الرابطة إلى منع سفر هؤلاء والالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.

بيان رابطة الدوري الإنجليزي

وقالت الرابطة في بيان على موقعها الرسمي: "قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على مضض ولكن بالإجماع، عدم تحرير اللاعبين للمباريات الدولية والتي تلعب في بلدان مدرجة على القائمة الحمراء في الشهر المقبل"، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.

شوبير يكشف ملامح قائمة منتخب مصر

أكد شوبير أن البدري يفكر في ضم الحراس محمد الشناوي ومحمد أبو جبل والهاني سليمان وعامر عامر، كما قرر استبعاد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بعد تراجع مستواه في المواجهات الأخيرة.

وأوضح حارس مرمى الأهلى السابق أن القائمة سوف تشهد انضمام 25 أو 26 لاعبًا، بينها بعض الوجوه الجديدة أبرزهم أحمد ياسر ريان المعار حديثًا لنادي ألتاي سبورت التركي، ومصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لسموحة.

وكشف شوبير أن البدرى استقر على ضم أيضًا محمد شريف مهاجم الأهلي وأكرم توفيق ومحمد النني وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة، ويدرس ضم محمد عبدالشافي ظهير أيسر نادى الزمالك، بعد تألقه مع الفارس الأبيض في بطولة الدوري الممتاز وتصدرهم جدول ترتيب الدورى المصرى .