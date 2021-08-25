أحمد زاهر بحكاية «كدبة كبيرة» ودرة بـ «غالية»..أعمال درامية بالتليفزيون السبت المقبل

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يشهد يوم السبت المقبل عدد من الأعمال الدرامية التي تنتمي لنوعية الأعمال التي تتضمن عدد من الحكايات المختلفة، ومن المقرر عرض 3 أعمال جديدة من هذه المسلسلات في موسمها الجديد خلال هذه الفترة.

يرصد دوت الخليج مسلسلات درامية يستقبلها التليفزيون يوم السبت المقبل فضلا عن القنوات الناقلة

أحمد زاهر على قناة الحياة بحكاية «كدبة كبيرة»

يستعد الفنان أحمد زاهر لعرض حكايته الجديدة من مسلسل «ورا كل باب» والتي اتت بعنوان «كدبة كبيرة» بداية من يوم السبت المقبل الموافق 28 من شهر أغسطس على قناة الحياة، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان عماد رشاد، ومسلسل «ورا كل باب» من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

ويناقش أحمد زاهر خلال العمل حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم، ومن المقرر عرضه في 5 حلقات فقط على مدار الأسبواع.

درة تفتتح الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر» بحكاية «غالية»

وقررت فضائيا Cbc عرض أولى حكايات مسلسل «زي القمر» الموسم الثاني الذي تخوض بطولتها الفنانة درة، والتي تحمل اسم «غالية» بداية من يوم 28 من شهر أغسطس الحالي، وتعد الحكاية من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

الجدير بالذكر أنه بدأت الفنانة المتألقة صبرين تصوير الحكاية الثانية من المسلسل والتي تحمل اسم «واحد في المية» من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق بجانب الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف شعيب، وتجسد صابرين خلال أحداث حكاية «واحد في المية» دور كفيفة تمر بالعديد من المواقف الصعبة.

عرض أولى حكايات مسلسل الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» على فضائيات dmc

وكان قرر صناع مسلسل «إلا أنا 2» تأجيل عرض أولى حكايات الموسم الثاني والتي تحمل اسم «بيت العز» ليوم 28 من شهر أغسطس الحالي بعد أن كان من المقرر عرضها بداية من اليوم السبت، وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «إلا أنا 2» البوستر الرسمي لحكاية «بيت العز» الذي تصدرته الفنانة سهر الصايغ بطلة الحكاية و يشارك في بطولتها كلا من رشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري، ومن المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على قناة Dmc.

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