/647063/انتهت-بتدخل-النقابة-القصة-الكاملة-لأزمة-سمية-الخشاب-مع-أحمد-سعد

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بينها وبين الفنان أحمد سعد بعد عقد قران الأخير على عارضة الأزياء علياء بسيوني الذي أقيم في مساء يوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس، ما دفع نقابة المهن التمثيلية للتدخل في الأمر بقيادة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لأزمة سمية الخشاب وأحمد سعد مع النقابة

الأزمة بدأت بنشر الفنانة سمية الخشاب صورة عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، اعتبرها العديد من الجمهور إساءة للفنان أحمد سعد خاصة بعد أن تم نشرها عقب عقد قران الأخير مباشرة.

وردت سمية الخشاب على الجدل المثار، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، قائلة: “عني بتفبركوا ردود وتثيروا فتن، ومع ذلك محدش مهتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم”.

ولم تمر ساعات إلا وقررت الفنانة إجراء تعديل على الصورة المثيرة، من خلال كتابة تعليق عليها: بحبكم كلكم، في توضيح منها بأن وضعية يدها ترمز للقلب الموجه لجمهورها.

أشرف زكي يحول سمية الخشاب للتحقيق

وأعرب الدكتور أشرف زكي عن استيائه من موقف سمية الخشاب مشيرا إلى أنه سيحول الفنانة للتحقيق وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن الذي يعرض عبر قناة الحدث اليوم، اذ قال: “إن أي تراشق من فنان ضد آخر سواء بالكلام أو الإيحاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم اتخاذ إجراء ضده وتحويله إلى التحقيق وشطبه من النقابة في حال ثبتت إدانته، إذا كان كل ما يتم تداوله صحيحًا سأحيل موضوع سمية الخشاب وأحمد سعد إلى التحقيق.. نحن القوى الناعمة وكان الرئيس يتحدث عن دورنا وتأثيره فيجب ألا نسيء لأنفسنا ومهنتنا ومجالنا الذي نفخر بالانتماء له، ولا بد من وقفة”.

سمية الخشاب تنفي شطبها من النقابة

وبعد العديد من التوضيحات التي نشرتها سمية الخشاب حول هدفها ونبتها من الصور، نشرت الخشاب بيانا توضح ما حدث وجاء فيه: "لم يتم التحقيق معي من قبل النقابه، برجاء من الساده الاعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونيه توخي الدقه والحذر من الاخبار المفبركه والاكاذيب التي يصدرها حزب اعداء النجاح واللجان الالكترونيه الممنهجه، كل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/اشرف زكي".