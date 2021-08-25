/647064/الدفع-بـ-4-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق داخل-عقار-في-الدقي-صور

اندلع حريق داخل عقار في بشارع عبد الرحيم صبري في الدقى بمحافظة الجيزة ، اليوم الأربعاء، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق بعقار سكني في وسط البلد

تفاصيل الحريق

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى فى وسط المدينة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ4سيارات إطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق.

وفي سياق أخر نجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على حريق هائل داخل مصنع بلاستيك في مدينة بدر بالقاهرة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

الدفع بـ5 سيارات إطفاء

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إشارة يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك في مدينة بدر، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، وإطفاء أعقاب السجائر في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص لها من أهم مسببات الحرائق.

- ويعتبر الماس الكهربائي أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.