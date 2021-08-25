إنفوجراف.. التعليم العالى تحدد مواعيد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" هذا العام 2021، والراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات.





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