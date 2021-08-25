محافظ القاهرة: الدولة تستهدف تطعيم 65 ألف مواطن بلقاح كورونا يوميا بالمجان

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة لتوفير اللقاح للعاملين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بحصول العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.
وحث المحافظ جميع الموظفين بالمحافظة على سرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك وتلقى اللقاح للحد من انتشار هذا الفيروس.
كما وجه المحافظ باستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين داخل الديوان العام والأحياء والمديريات وذويهم لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 65 ألف مواطن يوميا بالمجان على مستوى العاصمة سواء بالمراكز الثابتة أو الفرق المتحركة والقوافل الطبية.
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