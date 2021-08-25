السفارة المصرية في ليما تواصل مشاركتها في إحياء المئوية الثانية للبيرو

افتتح سفير مصر في البيرو د. هاني سليم مشاركة السفارة في إحياء المئوية الثانية لاستقلال البيرو خلال حفل شارك فيه عمدة بلدية ”ميرافلورس"، حيث افتتحا معرض المجسمات الدعائية السياحية والأثرية المصرية بتقنية الجرافيتي، والذي سيستمر حتى نهاية الشهر المُقبل في الحديقة العامة المركزية للعاصمة ليما، وبحضور عدد من قيادات وزارات الخارجية والثقافة والتعليم البيروفية، بالإضافة إلى قيادات محافظة العاصمة والبلديات الرئيسية فيها.
ألقى السفير المصري كلمة أثناء الحفل أكد فيها أهمية البوابة الثقافية والحضارية كمدخل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين صاحبيّ اثنتين من أقدم حضارات العالم. ومن جانبه، أشاد عمدة ”ميرافلورس“ بالمشاركة المصرية النشطة ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
هذا، وقد أنهت السفارة المصرية مطلع هذا الاسبوع مشاركتها الأولى في إحياء المئوية الثانية للبيرو، وذلك في إطار الحرص على المشاركة المصرية الفاعلة في الاحتفالات التي تشهدها البلاد حتي نهاية العام، وكذلك بهدف تحقيق أوسع مساحة للترويج الثقافي والسياحي لمصر في البيرو.
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