معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الدلتا التكنولوجية يبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.شيرين عبد القادر محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول زيارة وفد من المعهد لجامعة الدلتا التكنولوجية؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين في المجال العلمي والتطبيقي لخدمة طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية.

وأشار التقرير إلى أن التعاون بين الجانبين يأتى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه في إبريل الماضى بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الدلتا التكنولوجية.

وأوضح التقرير، أنه تم الاتفاق بين الجهتين لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة واستشارات فنية في عدة مجالات، حيث سيتم توفير التدريب العملي لطلاب الجامعة من خلال برامج معدة من قبل معهد بحوث الإلكترونيات في عدد من المجالات، ومنها على سبيل المثال: إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، حيث يقوم المعهد حاليًا بإنشاء معمل مركزي بحثي لاختبار مكونات النفايات الإلكترونية، وعمل الدراسات اللازمة لإعادة الاستفادة منها، فضلاً عن التعاون بينهما في مجال الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة.

ولفت التقرير إلى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين المعهد والجامعة، منها: تصميم وتصنيع أحذية لمعالجة تقوس القدم، وتصميم وتصنيع قميص واقي للحد من آلام العمود الفقري عن طريق وضع حساسات لتنشيط الدورة الدموية والعضلات، وأيضاً تصميم قفازات لمرضى الشلل الرعاش للمساعدة في إمكانية التحكم في الأشياء.

وخلال فعاليات الزيارة، استعرضت د. شيرين عبد القادر أنشطة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، وأبدت ترحيبها باحتضان المبتكرين من طلاب الجامعة، مشيرة إلى أن المعهد يعد واحدًا من أكبر الجهات البحثية المتخصصة والمتكاملة في مجال الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسعى للنهوض بصناعة الإلكترونيات وتوطين التكنولوجيا واستخداماتها في مصر في شتی المجالات، وخاصة من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له.

كما تفقد الوفد المعامل والورش بالكلية التي تم تجهيزها على أعلى مستوي تقني وتكنولوجي يواكب الجامعات العالمية ويناسب التعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى قاعة الاختبارات الإلكترونية، ونادي العلوم والتكنولوجيا لمشروعات الطلاب العملية والعلمية.

رافق وفد معهد بحوث الإلكترونيات خلال زيارته للجامعة د. هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، د. عربى كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، د. محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، د. محمد إبراهيم وكيل الكلية للتدريب والخدمات.

وضم وفد المعهد د. أحمد عطية القائم بأعمال رئيس قسم الميكروويف، د. هبة أصلان القائم بأعمال رئيس قسم بحوث المعلوماتية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم.

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تم إنشاؤها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث يعتمد التعليم التكنولوجي بالجامعة على التدريب العملي التطبيقي للمناهج النظرية؛ لتخريج جيل قادر على نقل وتوطين التكنولوجيا وتحويلها إلى منتجات على أرض الواقع تهدف لتعميق التصنيع المحلي.