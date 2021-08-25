الارشيف / أخبار مصرية

لا خسائر في الأرواح ..الحماية المدنية تسيطر على حريق بالدقي (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق  شب داخل محل بشارع عبد الرحيم صبري خلف سينما التحرير.

 

d2bf3ff1-c7dd-4015-bbf9-3485914b62d1

 

فور إندلاع الحريق إنتقلت قيادات  الحماية المدنية صحبة سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل تسلله إلى المباني المجاورة ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.

 

89f42a2b-b45a-4959-8df4-8e944063e665

 

من جانبة وجه  اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بسرعة إخطار  شركتي الغاز والكهرباء و إخطار الاسعاف  وتم فرد كردون أمني في محيط البلاغ، ووصل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

 

 

 

 

 

 

dfd519c3-ef7b-438a-9f49-9693a4a954f7

 

 

e8f883b4-2d41-4b10-9bc3-5c5b01e9b483

 

 

f866bda9-8716-4c75-a032-4462f0be130d (1)

 

 

f866bda9-8716-4c75-a032-4462f0be130d

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا خسائر في الأرواح ..الحماية المدنية تسيطر على حريق بالدقي (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا