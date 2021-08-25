/647058/المملكة-العربية-السعودية-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-التكاتف-ودعم-الأعمال-الإنسانية-في-أفغانستان

في إطار سعيها الدائم لحلحلة الأزمات الإنسانية التي تعاني منها أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم، جدد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار وبناء التضامن وتوحيد الصف في أفغانستان، وما أكدته خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، من أهمية تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التكاتف والمسارعة في دعم الأعمال الإنسانية العاجلة في أفغانستان، ومساندة جهود التنمية والاستقرار والتأهيل بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار فيها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل دعوة السعودية للمجتمع الدولي بشأن افغانستان

الاتصال المرئي

جاءت التأكيدات ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض خلال اللقاء آخر المحادثات بين السعودية وبعض الدول خلال الأيام الماضية، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض خادم الحرمين الشريفين المجلس على أهمية الاتصال الهاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، وما تضمنه من تأكيد على حرص المملكة السعودية على أمن تونس واستقرارها، ووقوفها إلى جانبها في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، والتوجيه بتقديم دعم صحي يضاف إلى المساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

عصام بن سعد بن سعيد

وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الإعلام بالنيابة، أن المجلس تابع استعدادات عودة التعليم حضورياً للعام الدراسي الجديد، مشيرا غلى ما تم اتخاذه من إجراءات وترتيبات تكفل سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب وأسرهم ومجتمعهم، وإضافة إلى تسخير الإمكانات كافة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتحقيق عودة آمنة في مرافقها، والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية.وبيّن أن مجلس الوزراء تناول أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بجائحة فيروس «كورونا»، مع تجاوز البلاد مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة.

ومن القرارات التي توص اليها المجلس، التباحث مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية التابع لها ،بشأن مشروع اتفاقية مقر بين السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ،فضلا عن تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، والموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين السعودية وكوريا حول «الرؤية السعودية - الكورية 2030»، ووافق على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، كما وافق على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، إضافة إلى الموافقة على نظام تصنيف المقاولين.