هيام فاروق لـ دوت الخليج: عودة الجالية المصرية من افغانستان تؤكد على اهتمام الدولة بالمواطن داخل مصر أو خارجها

/647069/هيام-فاروق-لـ-تحيا-مصر-عودة-الجالية-المصرية-من-افغانستان-تؤكد-على-اهتمام-الدولة-بالمواطن-داخل-مصر-أو-خارجها

أشادت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية لغعادة الجالية المصرية من افغانستان،خاصة بعد تطورات الأحداث فى العاصمة الافغانية كابل وسيطرة حركة طالبان على الحكم.

الاحداث الاخيرة فى افغانستان

وقالت هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن عودة البعثة المصرية من أفغانستان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنما يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالإنسان المصرى سواء كان داخل مصر أو خارجها.

حركة طالبان

وأكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان قرار القيادة السياسية يعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على سلامة وأمن المواطن المصرى ،فضلا عن التأكيد على التواجد القوى للدولة المصرية خارج حدودها، كما انها تؤكد أمان وكرامة المواطن المصرى على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية.

جائحة كورونا

وأشارت النائبة هيام فاروق، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تتحرك فيها الدولة المصرية لإعادة أبنائها بالخارج حال تعرضهم للخطر ،لافتة إلى قيام مصر بإعادة أبنائها من ليبيا لحمايتهم من مخاطر الإرهاب، إضافة إلى المصريين اللذين تمت اعادتهم من اليمن خلال أزمة الصيادين ، كما تمكنت من إعادة المصريين المتواجدين فى مدينة ووهان الصينية خلال تفشى جائحة كورونا.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.