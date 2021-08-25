يوتيوب يحذف أغنية محمد الشرنوبي الجديدة «ايه اللذاذة دي» لهذا السبب

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دوت الخليج يرصد سبب حذف أغنية «ايه اللذاذة دي» لمحمد الشرنوبي

وتعد أغنية «ايه اللذاذة دي» هي التعاون الثاني بين محمد الشرنوبي، ومحمد يسري، وذلك بعد تعاونهما من قبل في أغنية نستنى قوام، وهي الأغنية التي غناها الشرنوبي في حفل زفافه على راندا رياض، وهي من ألحان محمد الشرنوبي، وكلمات محمد يسري، توزيع جلال حمداوي.

سارة الطباخ تشكر النقابة بعد وقف حفلات الشرنوبي

وكانت توجهت االطباخ بالشكر لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة بعد قرار ايقاف حفلات محمد الشرنوبي في الفترة الماضية،اذ كنبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي، الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم 21/7 الخاصة بمحمد الشرنوبي، والتي لم يصرح لها من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر 30/3، بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد، وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط، كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي، بموجب عقد ساري حتى الآن والعقد نافذ وساري بحكم محكمة الصادر بتاريخ 31/1/2021”.

وتابعت الطباخ: "كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون، وننوه أن من ينتهك حقوق شركة إيرث برودكشن أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون، ولن يردعنا أحد عن أخد حقوقنا كاملة، مفيش حد فوق القانون، إحنا دولة قانون".

محامي سارة الطباخ يحذر الشركات من التعامل مع الشرنوبي

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي المنتجة سارة الطباخ، حذر الشركات الإنتاجية والإعلامية والإعلانية والتطبيقات الرقمية وشركات الاتصالات من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي بشكل منفرد، مضيفا أن العقد المبرم بينهما والذي ينص على إدارتها لأعماله وأنها الوكيل الحصري لأي تعاقدات فنية خاصة به، لا زال ساريا إلى الآن بناء على الحكم القضائي الذي حصلت عليه موكلته، مضيفا أن المطرب يسعى لتوريط الشركات.