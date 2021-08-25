/647075/الزراعة--أسعار-التقاوى-هذا-العام-أقل-من-الأعوام-السابقة-ضمن-حياة-كريمة

أكد الدكتور حاتم ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ان الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية،وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اسعار التقاوي هذا العام

حياة كريمة

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم المزارعين من خلال توفير تقاوى عالية الجودة وبأسعار مناسبة، لإضافة إلى أن أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين.

اسعار التقاوي

واضاف رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح،وانه جاري حاليا تجهيز تقاوى المحاصيل الشتوية استعدادًا للبدء فى موسم الزراعة.

وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710، او الإدارة العامة للتسويق 0235694050.