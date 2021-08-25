/647079/حصاد-المصريين-في-بارالمبياد-طوكيو-2020-هزيمة-إبراهيم-حمدتو-وفوز-سيد-محمد-على-بطل-أستراليا-وخروج-أية-أيمن

افتتحت البعثة المصرية منافساتها في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليبانية طوكيو، اليوم الأربعاء.

وتشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

ويستعرض دوت الخليج نتائج منافسات المصريين في بارالمبياد طوكيو 2020:

تنس الطاولة

افتتح إبراهيم حمدتو بطل مصر في تنس الطاولة، مشواره في دور المجموعات بالهزيمة أمام بطل كوريا بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وشهدت حمدتو اهتماما إعلاميا لم يسبق له مثل في دورات الألعاب البارالمبية السابقة، حيث تواجدت جميع المصورين لمتابعة حمدتو.

وأصبح ابراهيم حمدتو الأسطورة البارالمبية المصرية، أول رياضي مصري يظهر كشخصية أنيمي بجانب تميمة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠ ، الدمية سوميتي.

نجح سيد محمد في الفوز على نظيره الأسترالي بنتيجة 3/0، وذلك في منافسات الفردي رجال، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5 ، 8-11.، 11-2, 11-9، و يتواجد سيد محمد في منافسات المجموعة الخامسة ضمن الفئة السابعة.

وتلقي سامح عيد الهزيمة أمام نظيره الفرنسى بنتيجة 3 / 1.

وإفتتحت اللاعبة فايزة محمود مشوارها، بالخسارة أمام لاعبة الصين بنتيجة 3-0 في منافسات فردي السيدات، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 11-5 ، 11-9.، 11-3، وتتواجد اللاعبة فايزة محمود في منافسات المجموعة الأولى ضمن الفئة الخامسة.

خسر خسر أيمن كمال أمام بطل ألمانيا بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في دور المجموعات بمنافسات فردي رجال تنس الطاولة.

السباحة

وأنهت السباحة المصرية آية أيمن، سباق 50 متر حرة في المركز الـ 13 بزمن 37.83 ثانية، ولم تتأهل للدور النهائي.

إحتل زياد كحيل المركز ال 11 في منافسات سباق 200 متر حرة، محققاً زمن قدره 3:04,85 دقيقة ولم يتأهل للدور النهائي.

البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.