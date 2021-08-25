السبت المقبل..بشرى تستكمل تصوير فيلمها الجديد «معالي ماما»

/647082/السبت-المقبلبشرى-تستكمل-تصوير-فيلمها-الجديد-معالي-ماما

شهدت الفترة الماضية تعافي الفنانة بشرى من فيروس كورونا ا المستجد بعد أن هاجمها الفيروس لمدة أسابيع قليلة الذي أدى إلى توقفها عن استكمال مشاهدها بفيلمها الجديد «معالي ماما».

دوت الخليج يرصد موعد استكمال تصوير فيلم «معالي ماما»

وكان قد كشف ف أحمد نور مخرج فيلم «معالي ماما» أن العمل على الفيلم مازلا قائم وأن فريق العمل في انتظار التعافي الكامل لبشرى لإستئناف التصوير خاصة وأنهم تفصلهم أيام قليلة على الإنتهاء من تصويره، ومن المقرر أن تبدأ بشرى بتصوير مشاهدها المتبقية بداية من يوم السبت المقبل الموافق 28 من شهر أغسطس الحالي.

قصة فيلم «معالي ماما»

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى، يناقش من خلاله علاقة الأم بأطفالها، خاصًة عندما تكون لديها مسئوليات فى عملها، ومن المتوقع أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور.

فيلم «معالي ماما»، بطولة بشري، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولى، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.

وكانت قد أعتذرت الفنان داليا البحيرى عن تقديم العمل، ليلجأ صناع الفيلم لبشرى لتقديم البطولة، حيث تم التعديل على السيناريو الذى يكتبه نادر صلاح الدين، حتى يتمكن صناع الفيلم من التصوير خلال الفترة المقبلة مباشرة.

إصابة بشرى بفيروس كورونا

وهدد فيروس كورونا الفنانة بشرى منذ فترة دون الإعلان عن أي تفاصيل، جاء نبأ إصابتها بفيروس كورونا على لسان زوجها سالم هيكل الذي كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: الحمد لله على كل شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعوا لها بالشفاء العاجل خلي بالكم من الموجة الرابعة”.