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أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، عقب لقاء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم السينما وأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة والدعم من جميع أجهزة الدولة، إيمانا بدورهم الهام فى إبراز أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر فى الأعمال الفنية والى ي ينعكس على دعم قطاعى الاستثمار والسياحة.
وأضاف البيان أنه تم التوافق على وضع ضوابط للقيم المالية حسب التصوير والأعمال التجارية أو اعلانية أو فنية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة: التنسيق مع نقيب المهن التمثيلية و نواب تنسيقية شباب الأحزاب لوضع ضوابط للقيم المالية حسب أنواع التصوير بشوارع العاصمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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